Salut , salut !J'ai profité du black friday pour faire un gros ... très gros achat !ça fait un moment que je souhaitais changer de télé, précédemment j'avais une télé philips hd d'entrée de gamme ( un modèle à 350 euros à l'époque ... ) forcement en terme de qualité d'image c'était pas le top, ni en terme de réactivité de la dalle pour le jeu vidéo.donc j'ai profité d'une belle promo sur un modèle UHD Oled de chez LG pour enfin acquérir une bonne télé !Sinon évidemment l'événement de décembre c'est la sortie du nouveau smash !je vais profiter de ce weekend pour me faire un premier avis.Ce darksiders est je trouve bien plus punitif que les anciens, dommage que la caméra est parfois posé souci sur mes sessions de jeux ... les punitions sont du coup parfois injuste.mais ça semble être un bon jeu !Je complète encore un peu ma collection Halo avec : le space opéra selon Bungie et la ptite figurine totaku.de la très bonne BDet enfin pour finir une nouvelle petite beauté à la maisonVoila, voila ...Jme lance dans smash !!