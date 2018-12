Je me permet de glisser mon avis sur la démo pour ceux et celles qui attendent le jeu.







- Le Nero de DMC 4 est le Nero de DMC 5 manette en mains (maitrise immédiate).



- L'inertie,le moveset mieux travaillé et surtout plus fluide .



- Le système des overdrives (B enfoncé) est superflus et casse le rythme à moins de savoir gérer la prise de manette pour rester en mouvements avec trois doigts (les vrais savent) espérons une upgrade qui simplifiera.



- Nico remplaceras les statues d'achats et d'upgrades via des cabines téléphoniques et le van,malheureusement non accessible ici.



- L'équilibrage de la démo est à revoir car les ennemis low life (mode normal) et le manque d'interactions avec Goliath (l'impression de taper dans un mur à pv) ne permettent pas de se faire un véritable avis sur le gamplay pour les non initiés et ne réflete pas l'expérience de jeu finale.



Premier contact sympathique qui augure du bon pour la suite vivement une démo plus aboutie en terme de gameplay puis surtout multi-plateformes.



Je suppose qu'une ou plusieures démos arriveront pour illustré l'aboutissement et les différents gameplay (Dante,V) de cet opus



Bonus