Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :On ne sait pas si Red Dead Redemption 2 ou Call of Duty : Black Ops 4 finiront par être le jeu le plus vendu en 2018, mais il semble que le tout nouveau Super Smash Bros. Ultimate de Nintendo pourrait prétendre au titre. Selon Amazon, Super Smash Bros. Ultimate est déjà le jeu vidéo le plus vendu de l'année 2018. Non seulement cela prend en compte les autres logiciels et matériels de jeux vidéo, mais cela comprend également des accessoires plus petits et d'autres éléments tels que des cartes prépayées Nintendo, PlayStation et Xbox. Chaque année, ces cartes numérique occupent toujours la première place du classement des jeux vidéo les plus vendus d’Amazon. Le fait que Super Smash Bros. Ultimate ait en quelque sorte trouvé le moyen de les surpasser est maintenant assez fou. Cepedant, Call of Duty : Black Ops 4 et Red Dead Redemption 2 auront presque certainement encore des ventes plus élevées d’ici la fin de l’année, le fait d’être sur plusieurs plates-formes avec des bases d’installation plus élevées aidera certainement, mais cela ne rend pas cet exploit de Smash Bros. moins impressionnant. On verra s’il peut continuer à conserver cette première place jusqu'à la fin de 2018...Source : https://www.dualshockers.com/super-smash-bros-ultimate-amazin-best-selling/