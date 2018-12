Qu'est-ce que la compagnie prépare ?



Shawn Layden, chef de la PlayStation, est brièvement apparu hier soir à l'occasion de The Game Awards 2018 pour ouvrir le spectacle aux côtés de Reggie Fils-Aime, le patron de Nintendo, et Phil Spencer, l'overlord de la console Xbox.



Cela a déçu certains fans, mais Layden n'a pas tardé à rassurer tout le monde sur Twitter : "Il a écrit en réponse à une banderole qui déplorait la présence limitée du cadre supérieur. Ce sera fascinant de voir comment 2019 se déroulera, car avec le géant japonais qui saute l'E3, on peut s'attendre à quelque chose d'entièrement nouveau de la part de l'organisation.