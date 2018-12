Alors que Jak & Daxter : The Precursor Legacy est disponible depuis quelque temps sur PlayStation 4, Limited Run Games propose deux versions en boîte pour enrichir votre bibliothèque. Tout d'abord, une édition standard (24,99$) limitée à 5 000 exemplaires et ensuite, une édition collector (74,99$) dont il ne sera vendu que 2 500 pièces. La première contient donc uniquement le jeu, tandis que la seconde ajoute, au coeur d'un joli écrin, la bande-son officielle, un poster, des croquis préparatoires, une clé USB 16Go en forme de carte mémoire, un ensemble de cartes et enfin, un orbe en métal. La première fournée est déjà en rupture de stock, mais une autre partie de la marchandise sera mise en vente à minuit pour laisser le temps aux fans de préparer leur carte bleue.