Avec l'annonce de Joker dans Smash je tiens plus en place, j'ai juste trop hâte. Entre les musiques, le stage (?), les personas et surtout l'ultimate de Joker attaque à plusieurs OU Arsène.. Satanael ? Ça sera intéressant.Bref l'OST en plus de ça devient juste de plus en plus intéressante c'est juste insolent de la part de Nintendo.Bref premiere fois que je le dis mais Day One ce DLC pour moi"W-O-W Looking Good Joker!"