Voici une Information concernant le jeu Spider-Man sur Ps4 :Il semble y avoir un jeu majeur qui est snobé chaque année aux Game Awards et cette année, il s’est avéré que c’était Spider-Man. Il y a eu beaucoup de grands jeux qui ont remporté des prix bien mérités cette nuit aux Game Awards 2018, mais l’une des sorties les plus remarquabées de l’année est reparti les mains vides. En effet, bien qu’ayant été nominé dans diverses catégories, Spider-Man n’a emporté aucun titre, perdant le plus souvent face à Red Dead Redemption 2 ou God of War. Bien que cela ne change en rien ses qualités...Source : https://www.dualshockers.com/marvels-spider-man-the-game-awards-snubbed/