Sur Firefox, j'ai beaucoup de site qui mettent du temps à s'ouvrir (ou alors ça tourne en boucle je dois rafraichir) alors que sur Edge ça s'ouvre instantanément.J'ai tout supprimé de Firefox, j'ai même désinstallé puis réinstallé, rien ne change ....Et quelque fois c'est complètement le site qui ne s'ouvre pas.Exemple d'un site qui ne fonctionne pas chez moi sur Firefox : https://www.treebo.com/ (mais il fonctionne sur Edge), j'ai cette erreur : 403 Forbidden HA: Request forbidden by administrative rules.Pouvez vous m'aidez svp ? j'aime bien utilisé Firefox car j'utilise Adblock & surtout Tab Session Manager, très important pour moi. Et c'est comme ça depuis le début de semaine, j'ai une bonne connexion (+ de 40mega en vdsl2), je suis sous W10.Peut être que le soucis vient de Firefox ? car sur un pc portable j'ai testé le site que j'ai cité au dessus et c'est la même chose.Ce qui est sûr, c'est que sur mon fixe, internet est lent avec Firefox, voir obligé de rafraichir. Vous n'avez pas de soucis avec Firefox ? (je suis chez Free)