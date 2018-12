The Outer Worlds est le nouveau RPG de science-fiction à la première personne d'Obsidian Entertainement et de Private Division !

Caractéristiques :

Un RPG centré sur les décisions du joueur

Vos défauts peuvent devenir des qualités

Dirigez vos compagnons

Partez à l'exploration de la colonie

Pour finir, voici le trailer d'annonce :

Dans The Outer Worlds, tout juste sorti de votre hibernation sur un vaisseau colonial s'étant perdu en route pour, aux confins de la galaxie, vous vous retrouvez au milieu d'une sombre conspiration qui menace de détruire cette colonie. Au fil de votre exploration dans les recoins les plus reculés de l'espace et des rencontres avec des factions se disputant le pouvoir,. Dans l'équation parfaite calculée pour la colonie, vous êtes la variable imprévue.Dans la continuité de la tradition d'Obsidian, vous êtes le seul à décider de la façon d'aborder The Outer Worlds. Vos choix affecteront non seulement la façon dont l'histoire se déroule, mais aussi le développement de votre personnage, les histoires de vos compagnons et les différentes fins possibles.Une des nouvelles mécaniques de The Outer Worlds est l'introduction des défauts. Les défauts, tout autant que les qualités, forgent un héros accompli. Tandis que vous jouez à The Outer Worlds, le jeu analysera votre expérience pour détecter quels sont vos points forts. Vous vous faites attaquer sans cesse par des Raptidons ? Prenez le défaut Raptiphobie qui vous donnera un malus lors des affrontements avec ces créatures vicieuses, mais qui vous accordera immédiatement en contrepartie une capacité de personnage supplémentaire. Cette approche optionnelle du jeu vous aidera à créer le personnage que vous désirez au cours de votre exploration d'Halcyon.Au cours de votre voyage dans la colonie la plus reculée, vous rencontrerez toute une panoplie de personnages qui désireront rejoindre votre équipe. Dotés de capacités uniques, ces compagnons possèdent tous leurs propres missions, motivations et idéaux. À vous de choisir si vous les aidez à accomplir leurs objectifs, ou si vous préférez les utiliser à vos propres fins.Halcyon est une colonie se trouvant aux confins de la galaxie, détenue et dirigée par un ensemble de corporations. Ces dernières contrôlent tout... sauf les monstrueux aliens qu'elles ont laissés derrière elle quand la biosphérisation des deux planètes de la colonie ne s'est pas exactement passée comme prévu. Trouvez votre vaisseau, formez votre équipage, et partez l'exploration de colonies, de stations spatiales et d'autres lieux intrigants disséminés sur tout Halcyon.Le jeu est prévu pour 2019, sur PS4, Xbox One et PC.