Pour commencé, si je dois retenir qu'un titre de ces Game Awards, ça serait celui ci :Pour ma part, voici ma liste sur PS4 Pro (que je viens d'actualiser) de mes prochains jeux :Shenmue 3 -> 27 Aout 2019Trials Rising -> 29 Février 2019Mortal Kombat 11 -> 23 Avril 2018 (il m'intéresse beaucoup)The Stanley Parable -> 2019Ancestors -> 2019The Pathless -> 2019Farcry non merci, ce standalone farcry 5 bis ne m'intéresse pas et ne donne pas du tout envie, je dois déjà recevoir le pack primal + farcry 4 demain, j'attendrai le 6 si il vaut le coup. CTR ne m'intéresse pas, je suis pas trop dans le délire mario kart like. Le prochain Dragon Age, je l'attends bien évidemment mais on peut attendre longtemps (Inquisition, c'était mon goty 2014, + de 50h de jeu, j'avais adoré). 2018, c'était incroyable mais j'ai l'impression qu'après Mars 2019, il ne va pas y avoir beaucoup de bons jeux, tout va arriver d'un coup Fin 2019 ... c'est mon avis.Et sur PC :The Walking Dead Épisode 3 + le final (Telltale)Among Threes -> 2019The Last Campfire -> 2019 (PC si pas dispo sur PS4)