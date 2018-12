Voici une Information autour des Game Awards 2018 :On commence par l'annonce de Sayonara Wild Hearts sur Nintendo Switch. Dead Cells a été élu meilleur jeu d'action de l'année :Journey to the Savage Planet a été annoncé :Monster Hunter Wolrd a été élu meilleur RPG de l'année :Among Trees sortira l'année prochaine :Première récompense pour Red Dead Redemption 2 :Ultimate Alliance 3 : The Black Order a été annoncé, en exclusivité sur Nintendo Switch l'année prochaine :On passe ensuite à un DLC pour Rocket League :Deuxième récompense pour Red Dead Redemption 2 et l'acteur derrière Arthur Morgan. Far Cry : New Dawn, qui sortira le 15 février 2019, s'est dévoilé :Hades a été annoncé :Ancestors a dévoilé un peu de son gameplay :Scavengers a été annoncé :Et de 3 pour Red Dead Redemption 2 récompensé pour sa bande son :Un nouveau contenu pour Dead of Daylight a été annoncé :Anthem était présent :Crash Team Racing : Nitro Fueled sortira le 21 juin 2019 :The Outer Worlds a été annoncé :On passe ensuite à Dauntless :Hello Game a dévoilé The Last Campfire :On passe ensuite au MMO Atlas :Dragon Ball FighterZ a été élu meilleur jeu de combat. Bioware a énnoncé The Dread Wolfes Rises, le prochain Dragon Age :Celeste a été élu meilleur jeu indies. The Pathless a été annoncé. Puis ce fut le tour de Survive by. Stranger Things The Game a été annoncé. Mortal Kombat 11 sortira le 23 avril 2019 :Forza Horizon 4 a été élu meilleur je de course. Il sera possible d'essayer dans la journée Devil May Cry V, exclusivement sur Xbox One :God of War a gagné une récompense, celle de la meilleure direction artistique. Fornite : The Block a été annoncé. Rage 2 s'est dévoilé un peu plus, avec un bonus sa date de sortie :Joker, de Persona 5, sera le premier DLC de Super Smash Bros. Ultimate :Et le titre du Jeu de l'année revient à God of War :Voilà qui clôt cet événement...Source : https://www.resetera.com/threads/the-game-awards-2018-ot-prime-time-television.85456/