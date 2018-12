Dix-sept ans après une catastrophe nucléaire mondiale, la civilisation humaine émerge à peine du chaos et se retrouve aux prises avec un tout nouveau monde. A Hope County, au Montana, les survivants ont formé différents groupes, chacun définissant ses propres règles de survie.



Les Ravageurs, un vicieux groupe d’individus dirigé par les terribles sœurs jumelles Mickey et Lou, saccagent tout sur leur passage et tuent pour piller les quelques ressources disponibles. Alors que les Survivants tentent de lutter pour protéger leurs terres des virulentes attaques des Ravageurs, ce sera à vous de décider si vous souhaitez leur venir en aide et mener à bien ce combat.





Dans ce tout dernier opus de la très acclamée franchise Far Cry, vous incarnez le dernier espoir de résistance dans un Hope County totalement transformé et post-apocalyptique. Aidez la communauté des Survivants à se consolider, fabriquez vos propres armes pour mener à bien les Guerres de Territoire et les Expéditions à travers les pays, et formez des alliances improbables pour survivre dans ce nouvel ordre naturel, plus hostile que jamais.









CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

LUTTEZ POUR SURVIVRE DANS UN MONDE POST-APOCALYPTIQUE A COUPER LE SOUFFLE



Parcourez de vastes champs de fleurs tentaculaires, une végétation sauvage et dense, et découvrez, seul(e) ou à deux en coopération, la beauté d’un monde post-apocalyptique coloré.

La faune n’a pas été épargnée par la catastrophe nucléaire ; certains prédateurs ont subi des transformations et ont évolué pour renforcer leurs défenses naturelles.



RECONTREZ DES PERSONNAGES INOUBLIABLES ET AFFRONTEZ UNE DOUBLE MENACE



Attaquez les terribles Ravageurs et leurs incontrôlables dirigeantes Mickey et Lou. Plus connues sous le nom des Jumelles, ces sœurs allient la force à l’intelligence et dirigent d’une main de fer leur armée pour rafler toutes les ressources de Hope County.

Recrutez de puissants alliés pour combattre à vos côtés parmi un choix éclectique de mercenaires et d’animaux. Chacun de ces nouveaux alliés, mais aussi des visages familiers, apporteront des compétences uniques qui feront la différence en combat.

Retrouvez l’ancien culte survivaliste transformé et partez à la recherche de leur chef charismatique, Joseph Seed, celui qui a prophétisé l’apocalypse.



AIDEZ LES SURVIVANTS A SE RENFORCER ET CONSTRUISEZ VOTRE BASE



Les Experts rejoignent les Survivants pour vous aider à fabriquer des armes et véhicules, entraîner vos Mercenaires et même vous accompagner lors des Expéditions. Ils sont présents dans les huit établissements de la base : poste de sécurité, camp d’entrainement, laboratoire d’explosifs, infirmerie, garage, jardin de soins, cartographie et Expéditions.











Faites grandir votre communauté et améliorez votre Base pour faire progresser votre avant-poste et débloquer de l’équipement et des armes plus puissants.

RÉCUPÉREZ LES RESSOURCES DE HOPE COUNTY ET D’AILLEURS



Affrontez les Ravageurs lors des Guerres de Territoire en prenant d’assaut leurs avant-postes pour récupérer l’Ethanol et d’autres matériaux. Lorsque les Ravageurs reviennent avec des renforts, vous pouvez relever le challenge plus périlleux de reprendre l’avant-poste pour récupérer des ressources encore plus précieuses.

Pour la première fois dans un Far Cry, l’aventure n’est pas limitée à un seul endroit. Aventurez-vous au-delà de Hope County dans des Expéditions uniques qui vous emmèneront au plus profond des Etats-Unis dans des paysages inspirés des Wetlands, Canyons et régions côtières des USA.

Les Expéditions et les avant-postes évoluent pour vous offrir de nouveaux challenges et de nouvelles récompenses, et vous surprendre à chaque fois.

Le pleins d'infos sur le nouveau Far Cry.Date de sortie : 15/02/2019Le jeu sera au prix de 44.99€ sur consoleUne version Deluxe sera aussi disponible, pas d'info sur une éventuelle édition collector pour le moment.