Lors d'un Podcast Norman Reedus à balancé quelques informations, relayé sur le reddit de death Stranding :



-Le jeu concerne les gens, y compris le joueur, construire des ponts et connecter les choses.







-Sam a la phobie d'être touchée. Cependant, cette phobie disparaît lentement au fur et à mesure que le jeu progresse.







-Norman pense qu'il sera publié au début de l'année prochaine et qu'il pourrait y avoir des parties 2 et 3.







-Il y a beaucoup de choix que le joueur doit faire.







-Il a encore des séances de mocap la semaine prochaine, à New York.



Le jeu serait il une trilogie ou bien un jeu épisodique ?



Le trailer avec la date de sortie arrivera t'il ce soir ? Réponse dans quelques heures.