Divers

IGN

En mélangeant furtivité en temps réel et approche tactique éprouvée, Mutant Year Zero : Road to Eden ouvre de nouvelles perspectives passionnantes pour les jeux de stratégie au tour par tour. Même si certaines de ses mécaniques ne s'intègrent pas parfaitement au gameplay qu'il propose, il stimule votre cerveau d'une manière étonnante.

Gameblog

Avec Mutant Year Zero : Road to Eden, on s'attendait à une belle surprise. Eh bien pour le coup, c'est en est une, et une très belle. Le jeu de The Bearded Ladies nous met face à de la tactique très réussie, qui a beaucoup d'arguments en sa faveur pour séduire. Une belle direction artistique, des personnages attachants, un casting de qualité, des combats intéressants, un système d'exploration dynamique... C'est une autre approche de ce que peut offrir X-COM mais un petit plaisir qu'il serait difficile de bouder sur Steam (ou sur console) si l'on aime un tant soit peu la stratégie dans des ambiances post-apocalyptiques étranges.

+ Une réussite artistique, ambiance comprise

+ Très beau techniquement.

+ De très bons et amusants dialogues.

+ Un doublage de très bonne facture.

+ Des mécaniques tactiques intéressantes.

+ Exploration et système de loot intéressant.

+ Des personnages attachants.



- Une difficulté excessive.

- Manque un peu de diversité dans l'équipement.

- Quelques bugs.







Sorti il y a 2 jours,édité cheza débarqué sur les différentes plateformes (PC, PS4, One) sans vraiment prévenir et les premiers retours sont plutôt bons. Le jeu se présente comme un jeu d'action-aventure basé sur 3 composantes principales qui sont l', laet le. Il se veut très inspiré de la série XCOM.- 7.9/10- 8/10