Voici une Information concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :L'embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- Twinfinite : 100/100- Nintendo Insider : 100/100- Thesixthaxis : 100/100- Godisageek : 100/100- Areajugones : 100/100- Gamereactor : 100/100- Press Start Australia : 100/100- Eurogamer Italy : 100/100- FANDOM : 100/100- SpazioGames : 97/100- XGN : 97/100- Insidegamer.nl : 95/100- Gamergen : 95/100- Hobby Consolas : 95/100- Destructoid : 95/100- EGM : 95/100- IGN : 94/100- Multiplayer.it : 94/100- The Games Machine : 93/100- EDGE : 90/100- GamesRadar+ : 90/100- FNintendo : 90/100- CGMagazine : 90/100- Gamer.nl : 90/100- Metro Game Central : 90/100- Telegraph : 80/100- Jeux Actu : 80/100Et le Test de Gamekult :Puis celui de Gameblog :Et celui de JeuxVidéo.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://opencritic.com/game/6223/super-smash-bros-ultimate