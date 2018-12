On peut maintenant charger des fichiers images depuis une clé usb (donc des jeux).Pas de tuto pour l'instant mais ça ne devrait pas tarder une fois que tout sera opérationnel.Bakueikozo a déjà piraté la console PlayStation Classic. Une vidéo a été publiée confirmant le piratage, qui permet de charger des images de jeu à partir d'une clé USB.Bakueikozo : "J’ai essayé de créer et de charger un fichier image. Vous ne pouvez pas le voir dans cette vidéo, mais je la charge à partir d'une clé usb. C'est complètement manuel en ce moment, mais cela peut évidemment changé. Playstation classic hack done !! Assez rigolé, il est temps de retourner au travail"Plus d'infos ici : https://www.psxhax.com/threads/playstation-classic-is-hacked-ps-classic-game-swapping-videos.6152/