Strange Brigade est maintenant disponible dans le Game Pass. Pour rappel, le jeu est développé par Rebellion à qui l'on doit Zombie Army Trilogy et aussi la saga Sniper Elite.Apparemment, d'autres titres non annoncés arriveront dans le Game Pass ce mois-ci.

Il existe des zones reculées de l’Empire Britannique où le surnaturel et les esprits pullulent, où peu d’aventuriers en reviennent vivants. Dans STRANGE BRIGADE™ vous découvrirez d’anciennes civilisations fantastiques, entourées de sombre mystères. Vous explorerez des tombeaux où d’innombrables ennemis vous attaqueront… Vous explorerez l’ancien monde et incarnerez l’un des quatre aventuriers du jeu, chacun possédant des armes, des pouvoirs et des tactiques qui lui sont propres… Vous affronterez des hordes terrifiantes d’ennemis mythologiques libérées par une grande reine égyptienne ressuscitée !

posted the 12/06/2018