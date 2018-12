Salut à tous,A l'heure où tous les regards se portent sur Smash Bros Ultimate et que tout le monde guette fébrilement les rayonnages du magasin le plus proche ou le mail confirmant l'expédition du précieux, je pense que ça serait une idée sympa d'indiquer nos codes ami pour prendre un peu d'avance et être certains d'avoir des adversaires pour le online.Voici le mien: SW-4939-9535-6479Nom en ligne : Kurosaki (en référence à un certain rouquinMerci d'avance et à bientôt !