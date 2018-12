SEGA

Vendu 8,99 €, [...]

Le DLC Bigfoot pour Two Point Hospital offre de nouveaux défis administratifs en plein cœur des Montagnes Pointues : trois nouveaux hôpitaux et le même nombre de salles de traitement font leur apparition, tout comme une ribambelle d’articles et meubles d’hiver originaux, 34 nouvelles maladies spécifiques à cette région (dont 9 maladies visuelles) ainsi que de nouveaux challenges, des possibilités inédites et un tout nouveau VIP, plutôt poilu…

