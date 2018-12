Voici une Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :EDGE a testé les jeux suivants :Super Smash Brothers Ultimate : 9/10Tetris Effect : 9/10Gwent : The Witcher Card Game : 8/10Hitman 2 : 8/1011-11 : Memories Retold : 7/10Battlefield V : 7/10Black Bird : 7/10Pokemon Let's Go, Eevee & Pikachu : 7/10Deracine : 6/10Arca's Path VR : 5/10Fallout 76 : 4/10Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/edge-magazine-327-scores-tetris-effect-gwent-hitman-2-smash-fallout-76.85419/

posted the 12/06/2018 at 09:39 AM by link49