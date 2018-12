Bonjour mes petits chiots, on se retrouve avec deux-trois petits leaks dont un de notre cher Vergeben.Pour rappel Vergeben est un insider dont la sûreté des leaks n'est plus à prouver (c'est probablement l'insider le plus fiable dans le milieu).Depuis un moment ce dernier nous avait parlé de l'existence d'un contenu relatif à Minecraft, jusqu'ici il ne savait pas exactement de quel contenu il pouvait s'agir (personnage jouable, trophée aide, stage, musique, etc) mais il sait maintenant que ce contenu sera un boss. Il n'a pas l'air d'être sûr s'il s'agit uniquement d'un boss ou s'il y aura plus (par exemple Steve/Alex les persos de base de Minecraft en perso jouable).Beaucoup pensent que le boss de Minecraft pourrait être le boss final, à savoir l'Enderdragon, mais à mon avis, comme il y a déjà le Rathalos (qui est un dragon) en boss, je pense qu'ils vont plutôt mettre l'autre boss du jeu, le Wither :Autre point et non des moindres, des datamineurs on trouvés des "spirits" (des sortes de stickers à collectionner dans le jeu) qui auraient été retirés du jeu mais dont des traces seraient restées dans le code, ces spirits seraient relatifs à deux licences : Blast Corps et Jet Force Gemini.Or, ces deux licences appartiennent à Rare qui comme vous le savez, sont les créateurs des fameux Banjo et Kazooie dont le duo de personnage est l'un des perso les plus demandé par les fans pour être inclus dans le jeu.Comme vous le savez sûrement Rare ainsi que Minecraft appartiennent tous les deux à Microsoft, un Microsoft qui s'est rapproché de Nintendo avec notamment le mode online commun au jeu Minecraft sur Switch et XBox One.Pour ma part il devient de plus en plus probable que Banjo rejoigne le roster en DLC et que le boss Minecraft soit son boss dans le mode classique (à la fin du mode classique il y a un boss qui peut être différent suivant le personnage joué). Je pense que le personnage de Steve/Alex n'est pas à exclure non plus tant il serait plus important d'un point de vue commercial. Voir pourquoi pas les deux personnages en DLC.Dernier point que je souhaitais mentionner ici. J'en avais déjà parlé il s'agit de l'autre leak de Vergeben en cours : la présence d'un perso Square Enix en DLC, selon l'insider allemand, il s'agira du premier personnage DLC.Je vais encore me laisser tenter à l'exercice de la spéculation en prédisant qu'il s'agira d'un personnage Dragon Quest et ce pour plusieurs raison :-Final Fantasy est déjà représenté dans le jeu et visiblement SE ne souhaite pas en donner plus vu qu'ils n'ont donné que les droits pour deux musiques originales (et même pas le droit de faire de remix) ainsi que deux spirits de Cloud (là où toutes les autres série ont une bonne vingtaine de spirits chacun).-SE souhaite probablement faire la promotion de Dragon Quest en occident-Smash Bros a pour habitude de représenter des personnages iconiques de la grande époque de Nintendo avec la NES/Famicom (Megaman, Simon Belmont, Pac-Man, Bomberman, Mario, Link, Samus, Duck Hunt, Little Mac, etc), il serait donc judicieux de représenter la série qui s'est le plus vendue au japon sur la Famicom : Dragon Quest-Nintendo a pour habitude de privilégier les persos japonais dans ses choix, or on sait que DQ est LA série qui marche le plus au japon-Dernier point qui en fera sourire plus d'un mais qui n'est absolument pas à mettre de côté : les personnages de DQ sont dessinés par Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, or on sait que beaucoups souhaitent Goku malgré le fait que Smash ne représente que des personnages de jv, donc mettre un perso DQ qui ressemble à un perso DBZ ça serait un peu le moyen de "mettre tout le monde d'accord" entre ceux qui ne veulent pas de persos autre que provenant du jeu vidéo et ceux qui veulent voir l'icône du manga dans Smash.En ce qui concerne l'annonce de ce DLC, beaucoup table sur les TGA cette nuit, histoire de marquer le coup juste avant la sortie de Smash demain (hé oui déjà). Il y a d'ailleurs ce tweet assez évocateur de Nintendo :_________________________________________________________________________________________________Bon allez mes chiots, on se quitte sur ce récap des images du compte à rebours de Smash qu'on avait posté Masharu, Link49 et moi cette semaine :