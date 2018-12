Voici une Information autour de la Nintendo Switch :On commence avec une photo où l'on voit Paul Gale porté un T-Shirt avec un logo familier.Tom Phillips est d'ailleurs en train de liker sur Twitter toutes les réponses mentionnant Metroid dans son Tweet "la plupart des révélations connues…” Reste à savoir si on aura droit à l'annonce du jeu Metroid Prime Trilogy, à un nouveau trailer de Metroid Prime 4, ou les deux...Source : https://www.resetera.com/threads/multiple-people-hinting-at-metroid-prime-4-being-at-the-game-awards.83530/page-50

posted the 12/05/2018 at 08:52 PM by link49