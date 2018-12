Bonsoir tout le monde.J'écris cet article car depuis quelques jours plusieurs éléments indique qui se passe quelque chose autour de la franchise "Metal Gear": les doubleurs de Solid Snake (David Hayter) et Kaz Miller (Robin Atkin Downes) s'amusent à citer des répliques cultes de la saga :Un fan légèrement curieux demande à David Hayter se qu'il nous cache, celui-ci répond "Je suis moi-même curieux" :: Kris Zimmerman (directrice de casting qui a travaillé sur la saga Metal Gear) demande sur le ton de l'humour à Miller (Robin Atkin Downes) de se taire :Elle qui avait à la mi-octobre promis de son côté des annonces "excitantes".: Et pour couronner le tout un certainsur Twitter à visiter les locaux de Konami et il rajouteEt si on zoom sur l'image on voit le lit d'hôpital de MGSV The Phantom Pain, et il rajoute un hashtag #NoSpoilers.voici le lien du tweet pour voir l'image en grand : https://twitter.com/STSPhonoCo/status/1069907383122563072 Avouez que c'est plutôt intriguant non ?Je pense à un remake de Metal Gear Solid.Une annonce imminente pour les Games Awards ?