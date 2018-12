"D'après The Guardian, le budget moyen des films réalisés par The Asylum est « bien inférieur à un million de dollars », et la durée de réalisation serait entre deux et trois mois."Jaquette officielle de qualité bien sûr.J'ai regardé un peu leurs films via la liste sur Wikipédia, 80 % c'est des copies de Blockbusters avec moins du budget en plus de changer le titre pour faire genre.Ils aiment bien les films de requins ça vient d'eux les Sharknados et les merdes du genre.Bonus bande annonce Atlantic rim (repompe de Pacific Rim):Incroyable n'est-ce pas ?.