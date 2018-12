Dernier volume en date sur L'Histoire de Nintendo jviens de le preco direct FDP a 1cents c'est surement pour le lancement profitez vite !!L’Histoire de Nintendo Vol.41989/1999 L’Incroyable Histoire de la Game BoyDans ce nouvel ouvrage de la série internationalement acclamée « L’Histoire de Nintendo »* par l’historien du jeu vidéo Florent Gorges, vous retrouverez un contenu 100 % inédit, avec d’incroyables révélations sur l’une des machines les plus marquantes de la Playhistoire : la Game Boy !Plus de six années de recherches ont été nécessaires pour compiler autant d’informations insolites sur une machine que l’on croyait pourtant déjà connaître par cœur. Pour l’occasion, Florent Gorges est parti à la rencontre d’anciens développeurs impliqués dans le développement de la Game Boy. Et les témoignages qu’il a rapportés sont stupéfiants…Ce volume 4 traite de l’histoire complète des machines suivantes : Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Light et Game Boy Color. Il présente également une sélection de 100 titres emblématiques sur ces consoles.