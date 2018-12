MON



Impa (Zelda)



Syrup (Wario Land)



Dixie Kong (Donkey Kong) - (petit cameo dans le colorswap de Diddy Kong)



Medusa (Kid Icarus)



Lyn (Fire Emblem) - Trophée-Aide



Gardevoir (Pokémon) - Poké Ball



Elma (Xenoblade)



Miss Pac-Man (PAC-MAN)

Faisons le compte :Il y a 77 combattant différents (comptant les 3 Mii et les 3 Pokémon de Red/Leaf), parmi lesquels seulement 14 sont des personnages féminins (et là je compte Robin + Corrin ainsi que Rondoudou vu son ratio "femelle > mâle" ).On peut essayer de grossir le casting en combattants avec les skins et on jouant sur les nuances : si on rajoute Wendy des Koopalings, Pikachu Catcheur, en comptant Nana du duo Ice Climbers, Leaf elle-même et Villageoise, bah ça fait qu'une vingtaine au total sur la centaine de personnages jouables au total (en incluant donc les Koopalings, Inklings garçon et Alph, Entraineur Wii Fit etc...).Plutôt que jouer les féministes, je vais simplement vous partager les personnages féminins qui, même si cela n'aurait rien changé au compteur total, auraient méritées autant d'attention qu'un Ridley et K.Rool. Je trouve que 14 personnages différents ce n'est pas assez et j'aurais simplement souhaité voir plus de représentations féminines.Et c'est- Impa est l'une des seuls autres personnages à être aussi récurrente que le sont Link, Zelda et Ganondorf. Son apparence de maitre ninja depuis Orcarina of Time est le plus populaire.- Ayant les mêmes tailles, Impa aurait pu être simplement une Combattante Echo de Sheik.- Le seul jeu qu'Impa aurait pu être la représentante principale c'est Hyrule Warrior, Skyward Sword et Orcarina of Time étant déjà plus ou moins bien représentés dans le jeu, Hyrule Warrior où elle a un rôle plus actif que dans ses autres apparitions.- Syrup est l'antagoniste principale des Wario Land.- Dixie est l'héroïne principale des Donkey Kong Country 2 et 3.- Dixie aurait pu être un Combattant Echo de Diddy, avec un Spécial Haut différent (comme c'est le cas de Chrom, Echo de Roy).- Medusa est la première antagoniste de la série et la rivale de Palutena.- Lyn est l'un des personnages féminins les plus populaires de la série, des personnages Fire Emblem jouables seul Ike la surclasse en terme de popularité.- Gardevoir est l'un des Pokémon les plus populaires et appréciés notamment au Japon.- Partageant des attaques de type Psy qu'utilise Mewtwo dans Smash Bros, elle aurait pu être une Combattante Echo.- Elma est un des personnages principaux de Xenoblade X, si ce n'est le visage-même du jeu.- Le choix d'un second représentant à la série se porte naturellement entre elle et Rex et vu le timing elle aurait pu y être depuis SSB4.- Rien que pour la symbolique d'avoir un personnage féminin, j'aurais vu Miss Pac-Man comme skin de Pac-Man avec 4 colorswap pour elle, déjà que les colorswap de Pac-Man sont pas très originaux.