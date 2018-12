Films



Toy Story 4



Captain Marvel



Vox Lux



Hoobs & Shaw



Monster Hunter



Birds of Prey



Artemis Fowl



Kim Possible



Aquaman



Joker



Top Gun 2



Marry Poppins



Glass



Chaos Walking

Série



Arrowverse



The Witcher



Watchmen



Scrubs



Titans



Kingdom



Chilling Adventures of Sabrina

En vrac

Bonus

Un nouveau en vrac aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Attention, il y a du spoil, alors si vous ne voulez garder la surprise sur des films ou séries!Je suis sur le prochain qui annoncera des bonnes choses sur Star Wars et d'autres bonnes choses comme Godzilla, dont le trailer arrivera cette semaine avec Avengers 4Une belle affiche avec WoodyEn salle en Juin 2019Une affiche et un trailer pour Captain MarvelUne photo du nouveau film de Nathalie Portman, qui retrace sur une période de quinze ans, l'ascension de Celeste, une star de la pop.Au casting Natalie Portman, Jude Law, Stacy MartinUne nouvelle photo de Vanessa Kirby pour le film Hoobs & ShawEiza Gonzalez rejoint le casting du filmLe film sera en salle en Juin 2019 aux USNouvelle photo pour le film Monster Hunter de Paul W.S. Anderson, avec au casting Milla Jovovich dans le rôle du Captain Natalie Artemis, Tony Jaa dans le rôle de The Hunter, Clifford "T.I." Harris, Jr. sera Link, Ron Perlman sera Admiral, Diego Boneta, Meagan Good et Jannik SchümannUn titre à rallonge pour le film centré sur Harley Quinn, Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of one Harley QuinnMargot Robbie veut Poison Ivy dans le DCEUDescendant d’une longue lignée de criminels, le jeune et richissime Artemis Fowl – 12 ans et déjà doté d’une intelligence hors du commun – s’apprête à livrer un éprouvant combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain et qui pourraient bien être à l’origine de la disparition de son père 2 ans plus tôt. Pour mener sa lutte à bien, il devra faire appel à toute sa force et à son ingéniosité diabolique, quitte à prendre en otage le capitaine Holly Short - une elfe réputée pour sa bravoure - et l’échanger contre une rançon en or. Pour le nain gaffeur et kleptomane Mulch Diggums – qui va tout tenter pour venir en aide à Holly – et la commandante Root, chef du F.A.R.F.A.DET (Forces Armées de Régulation et Fées Aériennes de DETection, le département de reconnaissance de la police des fées), la partie s’annonce plus que serrée …A la réalisation nous retrouvons: Kenneth BranaghAvec Ferdia Shaw, Lara McDonnell, Judi DenchEn salle le 14 Août 2019Le film live-action Kim Possible se dévoile avec des premières photos de Todd Stashwick en Dr Drakken et Taylor Ortega en ShegoAu casting, Sadie Stanley, Sean Giambrone, Alyson Hannigan, Todd Stashwick , Taylor Ortega et Erika ThamAffiche Chinoise du film Aquaman, qui sortira en avance en Chine. Le 7 DécembreFin du tournage pour le film The Joker.Après trois mois de tournage, le film est prêt en rentré en post-production.Todd Phillips, le réalisateur aura donc pas moins de 10 mois pour mettre en boite son film, prévu pour le 5 Octobre 2019.Au casting, nous retrouverons, Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Brett Cullen, Douglas Hodge et Dante Pereira-Olson.Une petite photo de Tom Cruise sur le tournage de Top Gun 2Une affiche de Marry Poppins, apparemment, les critiques sont bonnes (j'ai vu ça il y a quelques semaines lors d'une projection test)Quelques affiches pour GlassUne première photo pour le nouveau film de Tom Holland, un western mélangé avec de la science fictionUne nouvelle photo de The Monitor et du Doctor DestinyPremière photo du Elseworld avec John Barrowman, Liam Hall et Kirk AcevedoPremière photo de Katherine McManara dans la saison 7 d'ArrowPremière photo de Nora Fries dans le cross-over ElseworldsNouvel aperçu de Batwoman et de Arrow en FlashPremière photo officielle de la série The Witcher de NetflixLes premières images de la série Watchmen se dévoilent.Petite réunion du cast de Scrubs, j'espère une nouvelle saison bientôtPremière photo de Conor Leslie dans le rôle de Donna Troy alias Wonder Girl dans la série TitansLe "Walking Dead" de Netflix, Kingdom sera disponible le 25 Janvier 2019Une bande-annonce pour l'épisode spécial NoëlLa partie 2 arrivera en Avril sur Netflix-Tessa Thompson veut son film Valkyire avec Steven Caron Jr à la réalisation-Gareth Dunnnet-Soccer écrira le scénario du film Blue Beetle pour DC et Waner Bros.Le film se concentrera sur la version Jaime Reyes du personnage-Rupert Grint, rejoint le casting de la futur série de M. Night Shyamalan pour Apple TV-Les frères Russo ont dit qu'ils aimeraient diriger un film Star Wars-Marvin "Krondon" Jones III sera la voix de Tombstone dans Spider-Man: Into the Spider-Verse-Warner Bros. aurait développé un film sur Zatanna-La série live-action Cassian Andor, trouve son showrunner en la personne de Stephen Schiff-Le designer de production Eugenio Caballero a rejoint l'équipe Disney, pour le film live-action The Sword in the Stone-Le designer de production Jim Bissell a rejoint l'équipe du film Minecraft-Un remake de la série L'ile Fantastique vient d'être officialisée pour le 28 Février 2019-Le cinéaste Larry Fong a rejoint l'équipe du film The SpongeBob Movie: It's a Wonderfull Sponge-Kate Mara est en pourparler pour rejoindre le film Greenland de Neill Blomkanp. George Clooney serait aussi au casting (pas sur! )-Le coordinateur des cascades Thomas Struthers (The Dark Knight Trilogy, Inception) rejoint l'équipe du film Dune de Dennis Villeneuve-Phil Lord et Chris Miller aimeraient un film ou une série sur Spider-Ham-Marvel Studio est en train de développer un film sur Shang-chi avec Dave Callahan (Wonder-Woman 1984)-Le casting du remake de la série The Twilight Zone se précise, Riz Ahmed, John Cho, Allison Tolman et Jacob Tremblay sont au casting de la série-James Wan aimerait faire un film Batman axé sur l'horreur-Isabelle Fuhrman sera le premier rôle de la série Edge of 17 pour Youtube-Rupert Wyatt a démissionné en tant que directeur et producteur exécutif de la série Halo en raison de conflit de programmation-Netflix va payer 100 millions de dollars à Warner Bros. pour garder Friends en 2019-La série TV Star Trek Picard fera ses début fin 2019-Emma Stone est en pourparler pour jouer Cruella dans le film live action les 101 Dalmatiens-Jessica Meraz rejoint la série Supergirl dans le rôle d'une méchante-Kevin Hart sera l'hôte de la 91ème cérémonie des Oscars de 2019-Sony a daté deux films Marvel sans titre pour le 10 Juillet 2020 et le 2 Novembre 2020. Il y a le film avec Jared Leto (j'ai oubliez le titre) et l'autre pourrait être un Venom 2 au vu du succès du film.-Angela Kang serait déjà en train de développer la saison 10 de The Walking Dead-D'après Millie Bobby Brown, la saison 3 de Stranger Things ne sera pas la dernière-J.K. Simmons a déclaré qu'il n'y avait pas de plans pour reprendre son rôle du Commissaire Gordon dans le DCEU-Sony planche déjà sur une suite à Spider-Man Into the Spider-Verse Dave Callahan serait le scénariste et un spin-off sur Spider-Gwen-Une "suite spirituelle" a CandyMan est en préparation avec à la réalisation Nia Dacosta et Jordan Peele à la production-Sylvester Stallone raccroche les gants. Creed II, sera surement sa dernière fois dans le rôle de Rocky Balboa-Claes Bang sera le Comte Dracula dans la série Netflix Dracula-Rumeur, Warner Bros. chercherait une actrice du style Kristen Stewart pour le film Batgirl-Netflix prépare des séries d'animations de Charlie et la Chocolaterie, Mathilda, Le Bon Gros Géant et Les Deux Gredins de Roahl Dahl-Adult Swim et Crunchyroll planche sur une série intitulée Blade Runner Black Lotus-Daniel Bruhl et Charles Dance sont en pourparler pour jouer dans le préquel de Kingsman-Yvette Monreal et Christopher James Baker seront dans la série Stargirl-Tom Hanks pour jouer Geppetto dans le film live-action de Pinocchio qui sera réalisé par Paul King-Edward Neumeier a dit qu'il aimerait revoir Peter Weller dans le rôle de Robocop-Preacher est renouvelée pour une saison 4-Disney, nous dévoile le titre de la série sur Scarlet Witch, Vision and the Scarlet Witch. En exclu sur Disney +-Le tournage de Dowtown Abbey est terminé, il aura fallu 55 jours de tournage et 143 scènes pour le mettre en boite.Le film sera en salle le 12 Septembre 2019