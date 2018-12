Les Game Awards 2018 pourraient être l'occasion de découvrir le tant attendu remake de Crash Team Racing qui a fait le bonheur des joueurs possédant une PlayStation.



Aujourd'hui, nous constatons que de nombreux sites ont désormais reçu leurs dés et que ni les sites PC et Nintendo n'ont été oubliés par Activision, ce qui semble indiquer que le jeu sera multiplateforme lors de sa sortie.



Mais plus intéressant encore, en comparant les photos du monde entier, nos confrères de PlayStation Lifestyle on fait une découverte assez intéressante. L'un des dés ne comporte qu'une seule face avec des points, tandis que l'autre est on ne peut plus classique, un choix qui pourrait être bien plus qu'anecdotique.



En partant de cette découverte, nous pouvons constater que le total du premier dé est de 21, tandis que le second affiche simplement une face avec le six, ce qui pourrait indiquer que le jeu serait prévu pour le 21 juin de l'année prochaine. Une date qui pourrait parfaitement coller avec la franchise Crash Bandicoot quand on se rappelle que Crash Bandicoot N. Sane est sorti sur PS4 le vendredi 30 juin 2017 et que les versions PC, Switch et Xbox One sont arrivées le 29 juin 2018, également un vendredi.



Le 21 juin 2019 étant également un vendredi, la coïncidence est troublante, mais il faudra attendre les Game Awards de cette fin de semaine pour y voir plus clair.