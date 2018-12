Un beau coffret Blu-ray acheté 41€ sur Zavvi durant le Black Friday (français et anglais inclus).Expédié le 27/11, reçu le 5/12 (en 8 jours donc). C'est de l'import.[HS] Réception à l'instant de ma MasterCard Revolut, parfait pour les voyages à l'étranger, pas de frais !Commandé le 27/11, expédié le lendemain et réception le 5/12 (1 semaine donc pour la livraison).Vivement l'Inde le mois prochainDépart le 24 Janvier - Retour le 22 Mars

Like

Who likes this ?

posted the 12/05/2018 at 12:46 PM by ioop