Voici une Information autour du jeu Detroit : Become Human :Sony a annoncé que la Quantic Dream Collection est maintenant disponible au Canada et aux USA pour la somme de 39.99 dollars. Elle contient les jeux Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human.Pour le moment, aucune annonce n'a été faite concernant une sortie en France...Source : https://gearnuke.com/quantic-dream-collection-heavy-rain-beyond-two-souls-detroit-become-human/