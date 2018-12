Trad:"Ceux qui peuvent vous faire croire aux absurdités, peuvent vous faire commettre des atrocités."VoltaireFaire brûler le feu, brûler mes péchés sacrés sous la pluieMes désirs bien-aimés, meurent et se perdent dans la douleurLes rêves de richesse et les bûchers disparaissent dans le brouillard du jourDe vieux messies marbrés m'ont trahi durement et bruyamment je prieGloria Patri « Gloire au père »Brûlant les espoirs et les voix, criant haut et fort mon nomLes mots et les bruits silencieux chuchotent fort et disentGloria Patri « Gloire au père »Kyrie eleison « Seigneur, prends pitié »Gloria Patri « Gloire au père »Rotting Christ - The HereticsDate: 15 février 2019Tracklist01. In The Name Of God02. Vetry Zlye (Ветры злые)03. Heaven And Hell And Fire04. Hallowed Be Thy Name05. Dies Irae06. I Believe (ΠΙΣΤΕΥΩ)07. Fire God And Fear08. The Voice Of The Universe09. The New Messiah10. The Raven