Salut la communauté, j'aurai besoin d'aide pour le trophée "et voilà le travail ". Apparemment ça prend pas beaucoup de temps. Ce trophée et le dernier qui me manque. Je suis pas chasseur de trophée pour autant mais ça reste frustrant Merci d'avance. Mon Id psn : Djhu

posted the 12/05/2018 at 10:59 AM by djhu