Voici des Informations concernant le jeu Super Smash Bros. Ultimate :Premier décompte avec Snake issu de la Saga Metal Gear Solid.Puis un deuxième avec Pit de la Saga Kid Icarus. A noter que l'image s’inspire d'une carte jamais sortie ce jour :Enfin, la mise à jour 1-1-0 pour le jeu est disponible. Elle pèse 400 MB, mais on ignore ce qu'elle apporte.Et on termine avec la Musique "How to Play". La version originale issue du jeu Super Smash Bros. Melee a été revisitée. Cet arrangement est signé Motoi Sakuraba. Pour rappel, le jeu sortira le 07 décembre prochain...Source : https://nintendoeverything.com/super-smash-bros-ultimate-update-out-now-version-1-1-0/