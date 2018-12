L'une des suites les plus inattendues de cette génération (c'est vrai, personne ne l'attendait!) continue à s'écouler tranquillement.NieR Automata vient de passer un nouveau cap, celui des 3.5 millions de copies vendues à travers le monde et ce sur PS4, Xbox One et PC.Aucune autre précision n'a été donnée, si ce n'est que 1 million de copies à été vendues au Japon et en Asie (physique et démat).Pour rappel, Yoko Taro aimerait présenter quelque chose pour les 10 ans de la série (donc en 2020), on serre tous les fesses pour que le budget soit plus conséquent et que Platinum Games soit de la partie.