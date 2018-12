SNK a tenu une conférence en Corée ou l'on apprend que Samurai Shodown (UE4) sortira sur tout les supports (PS4, Xbox One, Switch et PC) pour 2019.Apparemment, il y a eu une nouvelle vidéo avec plus du gameplay, mais interdit de filmer durant la conférence.Shiki devrait être un personnage jouable.Aussi, KOF XV est prévu en 2020 sans autres précisions (aucune console mentionner).

posted the 12/05/2018 at 06:19 AM by xenofamicom