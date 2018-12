Jeux Vidéo

Il y a quelques jours KT lançait un teasing mystérieux sur un site, une annonce devrait être fait le 6 décembre (soit disant pour les Game Awards...) pour un jeu sur PlayStation 4, Switch et PC.Le site Web du teaser présente un arrière-plan enflammé, ainsi que le texte suivant: “The fated battle begins.” ("La bataille à venir commence")Ca pète non ?Alors, s'agit il de nouveaux Dynasty Warriors, Warriors Orochi, Musô All-Stars ? Un DOA Warrior ? Une autre licence manga/animé à la sauce Muso/Warrior ? Certains avance même les retours des licences Kessen, Toukiden, Bladestorm, ou même de jeux plus accès pour le marché international avec des Star Wars ou Marvel Warrior ( newsfr73294_koei-une-annonce-avant-les-game-awards.html Alors il s'agit en fait de...Winning Post 9 ! Le jeu sera lancé en mars 2019 au Japon pour 8 800 yens (env 69 €)Voici quelques informations utiles :- Les scènes de course ont considérablement évolué.- Les liens entre le jockey et son cheval s'est transformé en contrôles.- "World Suitability" (Pertinence du monde) est un nouvel élément qui affiche la race qui convient le mieux au Japon, en Amérique et en Europe. Dans "Rival Showdowns " (Confrontations rivales), où les ennemis sont également appuyés par des stratégies, l’esprit de combat des chevaux de course variront en fonction du résultat.- Les "Rival Showdowns" sont des confrontations telles que Mejiro McQueen contre Tokai Teio qui montrent les scènes et les tendances rivales de la bataille, et incluent de nouveaux éléments tels que l'esprit de combat.- Les rivaux ne se limitent pas aux chevaux. Des personnages uniques apparaîtront également.- Les propriétaires de chevaux, les dresseurs d'animaux et les jockeys feront tous partie du camp adverse. Utilisez les commandes de liens pour assurer votre victoire.Sources : https://gematsu.com/2018/12/winning-post-9-announced-for-ps4-switch-and-pc?