La presse internationale a eu la chance de tester le nouveau petit bébé de Capcom qu'on ne présente même plus, sur plus de 4H de jeu !Voici un résumé sans Spoiler de leurs avis et de ce qu'il faut retenir :-JV.COM 5/5 :Ces quelques heures en compagnie de Leon, Claire, Ada, Sherry et de l’inévitable Mister X ont réussi à nous prouver que ce Resident Evil 2 était effectivement bien parti pour être plus qu’un simple remake. Entre les nombreuses libertés prises par rapport à l’œuvre d’origine, la modernisation de diverses mécaniques de jeu et le sentiment terrible d’être traqué par un T-103 plus dangereux que par le passé, le titre de Capcom semble plus que jamais prêt à faire la joie des connaisseurs ainsi que celle des nouveaux arrivants. Il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment la sortie du titre prévue au 25 janvier 2019 afin de s’assurer des bons choix entrepris par le géant japonais sur l’intégralité de l’aventure.-IGN France :Les fans de la saga navigueront clairement en terrain connu, mais comme expliqué en préambule de cette preview, ce Resident Evil 2 est bien le remake « ++ » teasé par Capcom. Des énigmes remises au goût du jour, combinées à des phases de tir prenantes, à des lickers toujours aussi increvables et à un Tyran (version Mr. X) encore plus collant, rendent la progression bien plus dépaysante et tendue que dans le jeu original.Autre force mise en lumière par cette séquence : la grande liberté donnée aux joueurs. Libre à vous de nettoyer toutes les pièces du commissariat à la recherche de munitions, d'élucider un casse-tête secondaire pour débloquer une arme utile contre les futures menaces qui vous attendent à l'extérieur, ou de zigzaguer entre les zombies sans les tuer. Ce remake devrait donc récompenser les joueurs plein d'audace.-JeuxActu 5/5 (future 21/20)Vous l'aurez compris, cet ultime rendez-vous pre-launch avec le remake de Resident Evil 2 nous a clairement emballés. On a volontairement mis de côté la réalisation exceptionnelle du jeu sur laquelle nous reviendons lors du test, mais la vidéo de gameplay suffit à comprendre que Capcom tient entre les mains un moteur qui risque de faire parler de lui autant que le Frostbite de DICE. On pensait qu'on aurait le temps de digérer tranquillement le foie gras, les huîtres et la galette des rois, mais les monstres de Raccoon City en ont décidé autrement. On ne va certainement pas s'en plaindre.-GamerGen : 5/5Au final, nous avons su trouver nos marques rapidement et avons pris grand plaisir à arpenter les zones mises à notre disposition durant cette session. Le fait d'alterner les protagonistes jouables, même pendant de courts instants, permet de varier les plaisirs et la manière de faire face au danger. Lâcher la manette fut difficile et nous n'avons qu'une hâte, repartir dans le monde horrifique de ce Resident Evil 2 pour en dénicher les moindres secrets.Conclusion : Nouveauté, scène culte, Mr.X, beauté graphique et plaisir de jeu sont les maitres mots de ce Resident Evil 2 nouvelle génération. La presse est donc complètement emballée. Retour a Raccoon le 25 janvier 2019.