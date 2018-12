Voici une Information concernant le prochain Pokemon à paraître sur Nintendo Switch :Au cours des dernières 48 heures, la société Pokemon a ouvert six postes d’experts en localisation et de spécialistes en traduction sur son site Web. Les offres proposées incluent la localisation de texte pour «jeux sur ordinateur, texte de jeu, manuels», etc.Ceci est une bonne nouvelle car les campagnes de recrutement pour les précédents principaux jeux Pokemon commencent toujours quelques mois avant la révélation du prochain titre.Il est intéressant de noter que la campagne de recrutement de traducteurs s’est ouverte un peu plus tôt que les années précédentes. Il est donc possible que des membres de l’équipe de localisation travaillant sur les jeux Pokemon Let Go Pikachu/Eevee aient été recrutés pour le RPG Pokemon de 2019. Il est aussi possible que le jeu soit officiellement révélé un peu plus tôt...Source : https://nintendosoup.com/pokemon-2019-rpg-appears-to-be-under-localization/