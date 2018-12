Attendue pour le 11 janvier 2019, l'édition définitive de Tales of Vesperia Definitive Edition dévoile aujourd'hui ses configurations minimales et recommandées pour en profiter sur PC.



Avant de partir sur les traces du voleur de noyaux en incarnant un ancien chevalier impérial, il faudra donc vérifier que votre matériel correspond aux recommandations suivantes :



CONFIGURATION MINIMALE :



Système d'exploitation : Microsoft Windows 7/8/8.1/Windows 10 (64-bit)

Processeur : Core i5-750, ~2.7GHz / AMD X6 FX-6350 3,9GHz AM3

Mémoire vive : 4 Go

Cartes Graphiques : GeForce GTX 660 2Go / Radeon HD 7950 3Go

DirectX : Version 11

Espace disque : 25 GB d'espace disque disponible

Carte son : compatible DirectX 11









CONFIGURATION RECOMMANDÉE :



Système d'exploitation : Microsoft Windows 7/8/8.1/ Windows 10 (64-bit)

Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-4770S、~3.1GHz / AMD Ryzen 7 1700

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Cartes Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 970 / Radeon (TM) RX 470 Graphics

DirectX : Version 11

Espace disque : 25 Go d'espace disque disponible

Carte son : compatible DirectX 11







Je suis loin de m'y connaitre niveau configuration PC, mais 16 GO de RAM ça fait pas un peu beaucoup pour ce genre de jeu?