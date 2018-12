Bonsoir a tousTiens personne n'en a parle ?Dommage pour le prix beaucoup trop élever50€/ par mois + louée 10€ par mois pendant 4 ans ou paye en 1 fois la box à 480€La seul chose qui m’intéresse sur cette box c'est les fameux 10gbit (Reel 8gbit) L'objet est beau l'interface à l'air d’après les premiers retour fluide est élégante.Mais beaucoup trop de service osefCanal, Systeme d'alarme, Bouquet presse, Haut parleur et pleins d'autres chosesCurieux de voir la réponse des autres opérateurs.Pour l'instant je garde ma fibre chez bouygues 1Gbit (Reel 960-980) pour 17,99€

posted the 12/04/2018 at 07:44 PM