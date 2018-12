Voilà tout est dans le titre. Pas plus d'info. C'est le responsable du studio Ian Bell qui l'a affirmé sur le forum Gtplanet.net.Mon avis: curieux de voir l'intérêt d'un 3e opus sur PS4 sachant que Project Cars 2 propose déjà toutes les fonctionnalités nécessaires (temps et météo dynamiques, des tonnes de circuits et de caisses...). Le gros point noir reste le framerate et le rendu pas assez fin sur console. Sachant que le studio peut rajouter des voitures/circuits en DLC, pour moi c'est clairement sur next gen. Même Forza 8 ne sortira pas l'année prochaine. Je parle même pas de GT/Polyphony Digital...You heard it here first. There will be a new pCARS, it's signed. I can't tell you anything but don't hold your breath on timings. We plan to blow anything else, planned by anyone else, out of the water... That will take a while.Ongoing kudos to this site."I can't tell you anything", Sorry