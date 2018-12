Voici 5 vidéos sur Resident Evil 2 Remake, aujourd'hui on est très gâté décidément, inutile de dire de regarder cela avec modération pour garder un effet de surprise le jour J. A moins que Capcom nous gardes d'autres surprises encore...



-Leon a la boutique Kendo Gun Shop







-Claire VS Mr.X







-Exploration des égouts avec Ada et Leon













Resident Evil 2 Remake New Gameplay - http://www.biohazardfrance.net/