Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Un revendeur allemand du nom de Media Markt a récemment publié une fiche pour le jeu The Last Story II sur Nintendo Switch. La jaquette, du moins le possible logo du titre, est juste un espace réservé, car rien d'autre à propos du jeu n'a été officiellement dévoilé. En conséquence, cette histoire est considérée comme une rumeur pour le moment. Si ce jeu est réel, la confirmation officielle ne devrait pas tarder. Surement durant les Game Awards 2018...Source : https://www.gonintendo.com/stories/323967-rumor-retailer-lists-the-last-story-ii-for-switch