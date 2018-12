Le site Media Markt qui a déjà récemment listé une compilation Assassin's Creed à venir sur PS4 / Xbox One et Nintendo Switch, vient de référencer The Last Story II pour Switch avec un logo...Prochainement une annonce ? Cela ferait un JRPG exclusif de plus sur Switch, qui commence sérieusement à devenir incontournable pour les fans du genre. Rappelons qu'une nouvelle IP est en développement par Monolith Soft et ATLUS est toujours sur son Shin Megami Tensei V, dont les seules images officielles sont les suivantes :