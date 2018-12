CRACKDOWN une nouvelle série de comics publié par DynamiteComics verra le jour en 2019 et voici un petit aperçu de la première cover réalisé par Ricardo Jaime.Pour le moment nous avons aucunes autres infos à savoir si il y aura un lien avec le jeu. Il faudra encore être un peu patient.

posted the 12/04/2018 at 04:22 PM by diablo