Hé oui !Il y a 30 ans, le 4 décembre 1988 sortait au Japon le CD-Rom² et par la même occasion les débuts de l'aventure PC-Engine CD.Le CD-Rom² est un extension pour la PC-Engine qui auparavant ne lisait que les HuCard (un format développé par Hudson Soft la fameuse marque à l'abeille connue notamment pour sa série Bomberman*). Cette extension fera de la machine la toute première console à lire et à avoir des jeux sous le format CD !Par la suite, une version tout-en-un sortira : la PC-Engine DUO, permettant de lire les HuCards, les jeux CD-ROMs mais aussi un nouveau format : les jeux Super CD-ROMs (pas de panique il est possible de faire lire les jeux Super CD-ROMs sur une PCE+CDRom² standard grâce à une HuCard nommée Super System Card 3.0).Deux mois après la PCE DUO une nouvelle version de l'extension sortira, c'est le Super CD-Rom², qui permettra de lire les jeux Super CD-Rom en plus des jeux CD-Rom et pourra se connecter à la SuperGrafx (une autre console de NEC mais qui a tellement bidée qu'elle n'a eu que 5 jeux, aïe).Pour finir, dans la lignée des tout-en-un, c'est la DUO qui aura le droit à de nouvelles moutures avec les DUO-R et -RXBon ça a l'air d'être le merdier comme ça mais dites vous que je ne vous ai parlé que de la moitié des versions de PC-Engine et compagnie haha.Bref certains d'entre-vous me diront que le plus important pour une console c'est les jeux et ils n'auront pas tort mais là j'ai la flemme alors je vais juste parler du plus connu de la bécane : Akumajou Dracula X Chi no Rine plus connu dans le far west sous le nom de Castlevania Rondo of Blood !Bon je vais pas reprendre le flambeaux que vient tout juste de déposer aujourd'hui Anakaris en vous faisant un retrogamekyo test du jeu ou que sais-je, juste vous dire que le jeu est génial et considéré comme le meilleur épisode classique de la série (hors metroidvania) avec Super Castlevania IV (ouais y'a toujours une petite guéguerre chez les fans entre ces deux opus).Si vous ne l'avez pas fait ruez-vous dessus, il a fait l'objet d'un remake sur PSP (Castlevania : The Dracula X Chronicles) et récemment le jeu original est ressortit sur PS4 (et je pense que c'est envisageable qu'il ressorte sur Switch), même si je ne saurais que trop conseiller l'émulation plutôt que de donner des sous à une boite de merde telle que Konami.Avec deux personnages jouables (dont un, Maria Renard, une gamine mais complètement craquée), y'a une ambiance anime avec une intro qui claquait à l'époque (bon mtn elle a un peu vieilli).Et c'est le jeu qui a vu naitre le personnage de Richter Belmont, si vous jouez au jeu ça vous permettra de mépriser comme un vieux con tous ces futurs joueurs de Richter dans Smash Bros qui ne connaissent rien à Castlevania, n'est-ce pas une bonne raison ?Bon voilà mes petits chiots, jpp d'écrire alors bye et si vous voulez savoir, oui je préfère Rondo of Blood à Super Castlevania IV bien que j'adore ce dernier et qu'il s'agisse de mon jeu préféré sur SNES.