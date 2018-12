1 an et demi après son achat, j'ai enfin fini ce jeu avec les 4 fins principales.



Après avoir atteint le run 3, j'avais lâché le jeu à cause d'un problème plutôt flagrant mais que le jeu était incapable de résoudre: je ne pouvais plus continuer ma partie.

Alors j'avais mis le jeu au placard.

Et puis à force de lire que le jeu était très bon, que le run 3 OMG tu loupes un truc de ouf, je me suis remotivé à recommencer le jeu à zéro.

Pas vraiment le choix faut dire vu que ma save était injouable. Pour résumer j'avais 20 niveaux de différence, je me faisais one shot, et j'etais obligé de faire le scénario. Bref de la grosse merde de conception de jeux.



Et puis bon au final, ouai le scénario est sympa, oui la mise en scène est folle, oui 2B et A2 sont des personnages intéressants, on oublie 9S qui est completement à la ramasse niveau écriture et même à la fin quand il commence à etre intéressant avec son désir de vengeance c'est du grand n'importe quoi ca n'a aucun sens.



Après j'ai pas tout compris vu qu'il me manque quelques infos sur nier, le projet gestalt j'ai vite fait compris mais bon dans nier automata c'est à peine aborder...



Mais malgré les bons moments passés, je trouve toujours le jeu overhypé par les joueurs.



Oui ca fait du bien de voir ce genre de jeux proposer plusieurs gameplay, plusieurs personnages, une facon original et tordu de raconter une histoire, mais ca se fait au détriment de pas mal de choses quand même.



Tout d'abord le gameplay en combat: franchement je le redis, c'est limité, on spam toujours les mêmes touches, la contre attaque qui fait voler l'ennemi est d'une inutilité flagrante par moments, et je parle même pas de 9S qui est encore plus limité avec juste une arme et un bouton d'attaque. facepalm. Il a le piratage pour lui, qui est bien foutu mais trop limité lui aussi. Les shémas se répètent, l'ennui arrive vite.



Les phases de shoot em up, classique et un peu trop longues, mais bon c'est le probleme des jeux platinium games: ca fout des phases de shoot em up toujours trop longues (wonderful 101, bayonetta etc)



L'open world est une aberration complète, vide, remplis de murs invisibles, pas très jolis... Par moments c'est tellement pas open world qu'on suit toujours le même chemin pour revenir au camp des resistants, je trouve ca tellement aberrant.



La caméra a quelques problemes par moments, que ca soit des plans fixes alors qu'on bouge d'endroit, ou la caméra qui ne se lock pas sur l'ennemi et qu'on doit sans cesse réajuster manuellement. Et puis la caméra qui passe 3D, 2D, vue de haut sans arret, sans sympa, mais c'est fatiguant en fait.



Par contre la musique fait son effet, j'etais pas enthousiaste au début d'entendre toujours de la musique (surtout quand tu as joué à zelda en même temps et sa musique ultra minimaliste ) mais avec cette 2eme tentative, la musique fait partie intégrante du jeu, et certaines musiques sont magnifiques.



Y'a beaucoup de redites dans ce jeu, notamment ce run 2 presque inutile au final malgré les variantes (au aurait pu très bien faire un switch auto de personnages, ca aurait été bien moins chiant à parcourir.)



Par contre les thématiques sont très fortes, mention spécial aux journaux intimes, tu lis en mode roman une histoire, et c'est limite ce qui m'a le plus touché du jeu. Les robots se posent des questions que nous humains nous nous posons lorsque nous traversons des périodes difficiles. Et comme nous il n'y a pas vraiment de sens à la vie. On cherche encore et encore, limité par notre propre intellect. Et les robots limités par leurs fonctions propres.)



Bref c'est un bon jeu, mais je crois qu'il y a une aura autour de yoko taro et de sa vision totale d'un jeu qui est très intéressante mais limité par son ambition justement. Il veut trop en faire avec peu.



Y'a plein de petits détails dans ce jeu qui est fait un jeu avec une profondeur intéressante, et une replay value sympa pour tout finir.