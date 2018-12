Voici une Rumeur autour du Studio à qui l’on doit entre autres le jeu The Order 1886 :Hier, on a appris que Microsoft envisagerait de jeter son dévolu sur un Studio lié historiquement à Sony. La rumeur suggère que le développeur Ready at Dawn soit acheté par Microsoft. Le studio a été créé en 2003 et a publié deux titres portables de la Saga God of War, ainsi que le jeu The Order 1886 sur Ps4. Le studio est bien connu, mais le jeu The Order 1886 n’a pas été bien accueilli. Beaucoup se sont plaints de sa courte durée. Cela étant dit, Microsoft pourrait donner au studio le moyen de sortir un autre gros titre....Source : https://nexushub.co.za/nexus/microsoft-rumoured-to-buy-ready-at-dawn.html