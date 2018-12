Batman, Le Chevalier noir, Tome 1

Attaqué par une nouvelle et redoutable ennemie, Batman aura également fort à faire avec la lie d'Arkham.



Double-Face, Poison Ivy, l'Épouvantail et Bane se succèdent pour mener le Chevalier Noir au bord de la folie... Superman, Wonder Woman et Flash ne seront pas de trop pour lui apporter leur aide !

Aquaman : La mort du prince

Destitué et exilé, Aquaman débute une des périodes les plus sombres de son existence.

Il doit ainsi faire face au retour de ses pires ennemis dont Black Manta. Mais même cette avalanche de duels terrifiants et de défis éreintants ne peut le préparer à ce qui va rester le pire échec de sa carrière de justicier.

Batman - tome 2 - Batman 2 - Christmas edition

Batman remue désespérément la ville de Gotham pour trouver des traces de la petite Alina, sa fille présumée, enlevée par son pire ennemi, le Joker. Mais le clown psychopathe se moque pas mal de l'homme chauve-souris : pour lui, c'est Bruce Wayne qui détient la clé de son problème. Et le Joker est prêt à tout pour satisfaire les besoins de sa bien-aimée Harley Quinn. Même à sacrifier la vie d'une petite gamine. Car comme il le dit lui-même : « C'est dans les contes de fées que les histoires finissent bien... et ceci n'en est pas un ! »

Biographie de l'auteur

Batman La Légende – Neal Adams tome 2

Le Joker, Double-Face, Man-Bat, le Professeur Milo.

Batman a combattu les plus dangereux criminels de Gotham mais il n'a jamais rencontré un adversaire aussi implacable que Ra's al Ghul, le seigneur du crime et leader de l'organisation du Démon. Ce dernier tient à ce que le Chevalier Noir rejoigne sa croisade et prenne sa fille, la séduisante Talia, pour épouse !

Tom Strong Tome 1

Né sur l'île d'Attabar Teru en 1900, Tom Strong a toujours défendu les faibles, les opprimés et la justice.

C'est accompagné de sa femme Dhalua, de leur fille Tesla, de leur serviteur robotique Pneuman, et du roi Solomon, un singe, qu'il entend défendre ces valeurs. Sur Vénus, à New York ou dans un lointain passé, Tom Strong veille toujours... et nous entraîne dans un tourbillon d'aventures plus originales les unes que les autres.

GEOFF JOHNS PRESENTE GREEN LANTERN INTEGRALE 5

Au sortir de La Nuit La Plus Noire, les différents Corps stellaires repartent aux quatre coins du cosmos, mais l'arrivée d'Atrocitus sur Terre incite Hal Jordan à redoubler de prudence face à la multiplication des anneaux de pouvoir.

Et le retour de Krona va conduire à une dissension sans précédent au sein du Corps des Green Lantern.

Superman Aventures Tome 4

Pour venir à bout de l'Homme d'Acier, ses nombreux adversaires redoublent sans arrêt d'inventivité.

M. Mxyzptlk décide de remonter le temps pour batte le héros avant même qu'il en devienne un ! Darkseid et son fils Kalibak parviennent à retenir Superman prisonnier du corps du photographe Jimmy Olsen ! Mais la plus grande menace pour le héros de Metropolis ne serait-elle pas tout simplement d'être remplacée ? L'arrivée en ville d'un nouveau justicier appelé Demolisher risque de lui apporter la réponse plus rapidement que prévu car les habitants semblent l'avoir déjà adopté, lui dont les méthodes sont pourtant si éloignées de celles de Superman.

Voici un récap des sorties des comics DC du mois de Décembre.J'ai fini BATMAN BEYOND, pas mal, j'aime bien le Batman de Terry McGinnis.Je me fais aussi les Batman TAS à 10€ (car bon, Batman BORDEL!!) et je vais surement me mettre à Batman Métal.Dites moi, si vous voulez un concours avec des comics et si vous voulez un récap tout les mois.