Bethesda fait machine arrière et propose à tout les acheteurs de l'édition collector de Fallout 76 de remplacer leurs sac tout dégueulasse.Juste comme ça, voilà le sac que la presse à reçu, il y a quelques mois.La manœuvre a suivre pour changer son sac.Jusqu'au 31 janvier 2019

Produit à sélectionner : Fallout 76 ; Catégorie : Billing / Purchase / Code ; Sous-catégorie : Power Armor Edition Bag Replacement ; Remplir le formulaire en précisant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone, tout en joignant une preuve d'achat.

Like

Who likes this ?

posted the 12/04/2018 at 12:19 PM by leblogdeshacka